Британия не спорит с русским народом, а лишь против пути, который выбирает ваше правительство, — Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал рф вывести войска с территории Украины. Он подчеркнул, что нужно добросовестно начать переговоры.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление посольства Великобритании в москве.
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"Народ Украины не хочет войны. Остальной мир не хочет войны. Я думаю, что и вы тоже. Эта война бессмысленна. Это трагично. Российское государство придумывало повод за поводом, чтобы оправдать это", — подчеркнул Клеверли.
Он также отметил первую годовщину полномасштабной войны рф против Украины.
"Тысячи ваших сыновей, братьев и близких были убиты. Цены растут, доходы падают, а россия становится все более зависимой от иностранных государств", — отметил Клеверли.
По словам министра иностранных дел, Великобритания не спорит с российским народом, а лишь против пути, который выбирает их правительство.
Напомним, правительство Великобритании к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых санкциях против россии. В санкционный список были включены руководители ключевых отраслей российской экономики.
Также мы писали, что король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III написал обращение к украинцам по случаю годовщины вторжения россии. Он отметил, что народ продемонстрировал поистине необычайное мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии.