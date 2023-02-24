"Можно было ограничиться первым пунктом": в США отреагировали на китайский мирный план для Украины
Мирный план для завершения войны в Украине, обнародованный Китаем, мог бы состоять, по мнению советника Джо Байдена Джейка Салливана, только из одного пункта. Речь идет об уважении к суверенитету.
Об этом сообщает издание CNN.
-
Импорт электроэнергии постепенно уменьшается: в Укрэнерго дали положительный прогноз по свету
-
Ожила ли Бородянка: что отстроили в поселке за год
-
Появился рецепт защиты приграничья от российских обстрелов
-
Дом Русова в частных руках: Одесса проиграла суд с Тарпоном
-
Кинокомпании начали работу над фильмами по франшизе "Властелин колец": чего ждать
-
В матче ПСВ против Севильи болельщик выбежал на поле и подрался с голкипером
-
Сегодня Польша отправит в Украину танки Leopard 2, — Bloomberg
-
Дания планирует рассмотреть предоставление Украине самолетов
-
Нейросеть сгенерировала, как будет выглядеть Киев после победы
-
Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину
США о мирном плане Китая
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал мирный план Китайской Народной Республики по урегулированию российско-украинского военного конфликта.
Салливан подчеркнул, что Китай мог бы остановиться только на первом из 12 пунктов этого мирного плана, где речь идет об уважении суверенитета всех стран.
Кто может закончить войну
Джейк Салливан заявил, что без всяких мирных планов война может завершиться хотя бы завтра.
Это возможно, если россия перестанет воевать и уведет свои войска с территории Украины.
"Украина не нападала на россию, НАТО не атаковало россию, Соединенные Штаты не атаковали россию. Эта война является выбором владимира путина", — напомнил советник Джо Байдена.
Напомним, что сегодня, на годовщину великой российско-украинской войны, Китай обнародовал свой мирный план.
План состоит из 12 пунктов, и первый из них подчеркивает необходимость уважения к суверенитету всех стран мира.
Фото из открытых источников