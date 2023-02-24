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"​Можно было ограничиться первым пунктом": в США отреагировали на китайский мирный план для Украины

24 февраля 2023 11:04
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Соединенные Штаты напомнили Китаю, что войну в Украине начали не Украина или НАТО, а россия
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Мирный план для завершения войны в Украине, обнародованный Китаем, мог бы состоять, по мнению советника Джо Байдена Джейка Салливана, только из одного пункта. Речь идет об уважении к суверенитету.

Об этом сообщает издание CNN.

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Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал мирный план Китайской Народной Республики по урегулированию российско-украинского военного конфликта.

Салливан подчеркнул, что Китай мог бы остановиться только на первом из 12 пунктов этого мирного плана, где речь идет об уважении суверенитета всех стран.

Кто может закончить войну

Джейк Салливан заявил, что без всяких мирных планов война может завершиться хотя бы завтра.

Это возможно, если россия перестанет воевать и уведет свои войска с территории Украины.

"Украина не нападала на россию, НАТО не атаковало россию, Соединенные Штаты не атаковали россию. Эта война является выбором владимира путина", напомнил советник Джо Байдена.

Напомним, что сегодня, на годовщину великой российско-украинской войны, Китай обнародовал свой мирный план.

План состоит из 12 пунктов, и первый из них подчеркивает необходимость уважения к суверенитету всех стран мира.

Фото из открытых источников

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