"Темная дата, но Украина победит": как мировые лидеры прокомментировали завершение первого года войны
К годовщине полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины мировые лидеры выразили поддержку Украине. На официальных страницах лидеров стран ЕС и глав Евросоюза появились сообщения, посвященные войне, которая длится уже год.
Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем коротком твите обратился к украинцам.
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Он заявил, что Французская Республика находится на стороне Украины.
"К солидарности. К победе. К миру", — подчеркнул Макрон.
Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна твердо стоит рядом с Украиной и планирует делать это в будущем.
"Чем быстрее путин поймет, что не достигнет своей империалистической цели, тем больше шансов прекратить войну", — отметил глава германского правительства.
Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил, что сегодня в его стране пройдет минута молчания в поддержку Украины.
"В 11:00 мы остановимся и встанем вместе с нашими украинскими друзьями, как мы это делали на каждом этапе, в их непрерывной борьбе за свободу", — заверил британский премьер.
Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал нынешнюю дату "темной годовщиной".
Сегодняшний день такой не только для Украины, но и для Европы, для всего мира.
Мишель заверил, что свободная и независимая Украина — это свободная и независимая Европа. "Украина победит", — уверен глава Евросовета.
Фон дер Ляен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении подчеркнула, что будущее Украины будут решать сами украинцы.
"Украина будет свободной. Украина будет восстановлена. Справедливость будет достигнута", — подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.
Фото из открытых источников