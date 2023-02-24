"Темная дата, но Украина победит": как мировые лидеры прокомментировали завершение первого года войны

Руководители европейских структур и лидеры стран-членов ЕС выразили поддержку Украине

К годовщине полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины мировые лидеры выразили поддержку Украине. На официальных страницах лидеров стран ЕС и глав Евросоюза появились сообщения, посвященные войне, которая длится уже год.

Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем коротком твите обратился к украинцам.

Он заявил, что Французская Республика находится на стороне Украины.

"К солидарности. К победе. К миру", — подчеркнул Макрон.

Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна твердо стоит рядом с Украиной и планирует делать это в будущем.

"Чем быстрее путин поймет, что не достигнет своей империалистической цели, тем больше шансов прекратить войну", — отметил глава германского правительства.

Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил, что сегодня в его стране пройдет минута молчания в поддержку Украины.

"В 11:00 мы остановимся и встанем вместе с нашими украинскими друзьями, как мы это делали на каждом этапе, в их непрерывной борьбе за свободу", — заверил британский премьер.

Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал нынешнюю дату "темной годовщиной".

Сегодняшний день такой не только для Украины, но и для Европы, для всего мира.

Мишель заверил, что свободная и независимая Украина — это свободная и независимая Европа. "Украина победит", — уверен глава Евросовета.

Фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении подчеркнула, что будущее Украины будут решать сами украинцы.

"Украина будет свободной. Украина будет восстановлена. Справедливость будет достигнута", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.

Фото из открытых источников