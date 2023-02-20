Вениславский прокомментировал визит Байдена и новый пакет военной помощи от США: видео

Федор Вениславский

Джо Байден глубоко знает специфику Украины. Президент США продемонстрировал своим визитом, что весь мир ориентируется на Америку.

Об этом в эфире Вечер.LIVE сказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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"Во-первых, господин Байден в должности вице-президента 6 раз посещал территорию Украины. Он глубоко знает специфику Украины, он знает сущность власти, которая есть в Украине. Будучи президентом США, своим визитом он продемонстрировал, что весь мир ориентируется на США. Он является четким сигналом для путина, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Такая психологическая поддержка сигнализирует путину, что ни одна его цель не будет достигнута. Украина будет частью свободного западного мира. Какие бы он ни осуществлял террористические атаки в ближайшие дни, они своего результата не дадут", — сказал Вениславский.

Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся за несколько дней до первой годовщины вторжения россии. Он заявил, что путин "глубоко ошибался", думая, что рф может пережить Украину и ее западных союзников.

Также мы писали, что во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слабая и Запад разделен.