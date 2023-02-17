СБУ объявила подозрение судьям Конституционного суда рф

СБУ объявила подозрение российским судьям, "узаконившим" аннексию украинских регионов
Служба безопасности Украины объявила подозрение десяти судьям Конституционного суда российской федерации. Их обвинили в узаконении аннексии украинских регионов в 2022 году.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Вина российских судей
СБУ собрала доказательства противоправных действий судей Конституционного суда российской федерации.
2 октября прошлого года они признали незаконные "договоры" об аннексии четырех украинских регионов — Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей — российской федерацией отвечающими всем законным требованиям.
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Обвинения касаются всех десяти судей Конституционного суда рф, работавших в этой судебной структуре на момент аннексии.
СБУ объявила этим судьям подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Согласно действующему украинскому законодательству, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Сейчас украинская сторона предпринимает определенные меры по привлечению этих людей к ответственности.
Напомним, что 27 декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что официальный Киев должен отдать рф оккупированные территории, иначе "ее армия решит этот вопрос".
Фото из российских СМИ