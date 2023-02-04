Зеленский лишил гражданства нескольких министров и чиновников времен Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Кто остался без украинского паспорта

Гражданство Украины потеряли:

Дмитрий Табачник — бывший министр образования и науки;

Виталий Захарченко — бывший министр внутренних дел;

Андрей Клюев — бывший глава администрации президента;

Александр Якименко — бывший глава Службы безопасности Украины;

Александр Клименко — экс-министр доходов и сборов.

Они лишены украинского гражданства из-за наличия российских паспортов.

Также, по данным издания, в списке депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил лишение гражданства предателей Украины.

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", — написал Арахамия в Telegram.

Напомним, Зеленский подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очистке Украины от тех, кто на стороне агрессора.

"Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг на выполнение санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров", — сказал Президент.

Также он подчеркнул, что враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов.