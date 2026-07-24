Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
24 июля 2026 12:03
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Такі обмеження триватимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Далі Верховна Рада може знову схвалити продовження ще на 90 днів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картки законопроєктів.
Необхідність таких рішень пояснюють тим, що триває збройна агресія Росії проти України, а відтак зберігається потреба в забезпеченні обороноздатності держави та проведенні мобілізаційних заходів.
Загалом воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення Росії.
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