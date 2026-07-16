Парламент обрав новий уряд: хто тепер очолює міністерства
16 июля 2026 16:02
Термінова новина
У четвер, 16 липня, Верховна Рада обрала новий Кабінет міністрів. Вакантними поки залишаються посади очільника Міністерства закордонних справ та Міноборони. "За" проголосували нардепи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
В українському уряді нові міністри
Таким чином парламент призначив:
- Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України;
- Бережну Тетяну Василівну на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
- Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту України;
- Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти і науки України;
- Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ України;
- Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;
- Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів України
- Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля України;
- Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров’я України;
- Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України;
- Маслова Дениса Вячеславовича на посаду Міністра юстиції України;
- Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Ферчук Оксану Віталіївну на посаду Міністра цифрової трансформації України.
Додамо, що кандидатури на посади глав МЗС та Міноборони голосують окремо, оскільки їх подає не прем’єр-міністр, а президент.
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