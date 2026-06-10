Рада внесла зміни до Держбюджету-2026

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У середу, 10 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Держбюджету. "За" проголосували 242 нардепи. До другого читання було підтримано вісім правок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Зазначимо, що профільним комітетом до другого читання було погоджено відновлення Дорожнього фонду на 25%. Проте нардепи це рішення не підтримали у сесійній залі.

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