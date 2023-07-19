В Раде пытались декриминализировать сотни коррупционных дел: подробности

Заседание депутатов Верховной Рады. Фото: FB/ВР

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что в Верховной Раде пытались спасти фигурантов сотен коррупционных дел из-за поправки к законопроекту №8235 — Проект Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений).

Новини.LIVE проанализировали вероятные угрозы из-за скандальной поправки.

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По сообщению, содержащемуся на сайте ЦПК, сам законопроект призван внести чисто технические изменения в Уголовный Кодекс. Тем не менее, народные депутаты пытались использовать их для декриминализации многочисленных преступлений с уже определенными подозреваемыми или обвиняемыми в коррупции, которые сейчас расследуют НАБУ и САП. Или уже рассматриваемые Высшим антикоррупционным судом.

Речь идет о поправке к статье 364 Уголовного кодекса Украины, которая называется "злоупотребление властью или служебным положением".

Скриншот поправки в статью 364 УКУ. Фото: ЦКП

"Депутаты предлагали изменить эту статью таким образом, чтобы из состава преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением выпадали случаи, когда чиновник злоупотребляет властью не в свою пользу, а в интересах третьих лиц", — отмечается в сообщении на сайте ЦПК.

Эта поправка помогла бы освободить от потенциальной ответственности, в частности, фигурантов таких дел, как:

Дело Роттердам+, где должностные лица НКРЭКУ принимали незаконные решения в интересах группы компаний ДТЭК Рината Ахметова. По результатам следствия, схема нанесла ущерб государству на около 40 миллиардов гривен;

Дело чиновников "Укрнафты", действовавших в интересах третьих лиц, в том числе группы бизнесмена Игоря Коломойского. Действия чиновников привели к ущербу государству более чем на 13 миллиардов гривен;

Дело экс-руководителя ГФС Романа Насирова, злоупотреблявшего властью в пользу экс-нардепа Александра Онищенко. Дело находится на финальной стадии разбирательства в ВАКС.

В случае принятия поправки в предложенной редакции эти и сотни других коррупционных дел по этой статье пришлось бы закрыть, утверждается в сообщении ЦПК. Уже вынесенные в ВАКС приговоры по большему количеству дел по этой статье были бы отменены.

Изменение статьи также привело бы, в сущности, к отмене ответственности. А закон оказывает обратное действие во времени, то есть он или отменяет или смягчает ответственность. Кроме того, он может распространяться на приговоры тех, кто отбывает наказание, объяснил юрист ЦПК Вадим Валько Новини.LIVE.

Во время войны некоторые лица могут обогащаться

По его словам, наконец профильный правоохранительный комитет, который должен был принять поправку перед подачей законопроекта в ВР, не согласовал скандальную поправку.

Согласно последним обновлениям за 14 июля, данный закон направлен на подпись Президенту Украины.

Скриншот с сайта ВС. Фото: Новини.LIVE

И если с ним проблема решена, скандальная поправка не принята под давлением общественности и антикоррупционных активистов, похожая ситуация может повториться с другими подобными законопроектами, говорит Вадим Валько.

Вадим Валько. Фото: УНИАН

"В целом, из-за военного положения в Украине, закрытых пленарных заседаний Рады, а также отсутствия записей трансляций, существуют риски обогащения определенными лицами во время войны. Многое принимается непублично и непрозрачно, и если сделать все быстро, общество и международные партнеры узнают уже по факту принятия законопроекта", — отметил Валько в комментарии Новини.LIVE.

Что о скандальной поправке говорят в ВР

Председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов в комментарии Новини.LIVE подтвердил, что во время подготовки ко второму чтению в законопроект № 8235 подавалось большое количество поправок.

Александр Бакумов. Фото: УНИАН

Но депутаты пришли к согласию, что ни одна поправка, которая будет начинать какую-либо дискуссию относительно декриминализации, в данный законопроект вноситься не будет.

Бакумов признает, что ставшая громкой поправка номер 16 действительно затрагивала состав преступления и меняла его объективную сторону по ст. 364 УКУ. Предложенная конструкция потенциально могла повлиять на определенные уголовные кейсы, находившиеся на разных стадиях — и судебного расследования, и досудебного. Депутат говорит, что их немного, но они есть и связаны с тем, что действия злоумышленников совершаются в пользу третьего лица.

К тому же, указанная поправка нарушала бы взятые на себя обязательства Украины в рамках международного права и соглашений. В частности, конвеции ООН против коррупции.

"Однако мы еще на старте, еще до комитетов, когда собирали рабочую группу, единогласно приняли решение, что никакие изменения, которые будут касаться этих статей, не будут приняты в законопроекте, имеющем светлую и правильную цель. У нас даже дискуссии не было по этотому вопросу — правоохранительный комитет даже не собирался рассматривать этот вопрос", — уточнил Бакумов Новини.LIVE.

На уточнение издания, зачем депутаты вообще вносили скандальную поправку в законопроект № 8235, Бакумов допустил наличие дискуссии по одному из кейсов.

"Например, когда лицо совершает какие-то действия, нарушая свои функциональные обязанности, но делает это ненамеренно и не получает для себя никакой выгоды. Однако по факту эту выгоду получают другие лица, но первое лицо об этом не знает. Соответственно, доказательств сговора между ними нет", — пояснил депутат ВР.

Когда именно данный законопроект будет подписан президентом, пока неизвестно.