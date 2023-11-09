Во время переговоров в Казахстане Путин снова опозорился с именем Токаева

Путин с Токаевым во время встречи в Астане. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин провел переговоры и подписал документы в Астане с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым. При обращении к казахскому лидеру он несколько раз назвал его имя нечетко и с ошибкой.

Это слышно на видео по переговорам, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

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Визит Путина в Астану

Утром 9 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом. Там у трапа самолета его встретил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Впоследствии в резиденции "Аккорда" состоялась церемония встречи лидеров.

Затем с помощью видеосвязи президенты двух стран открыли работу 19 форума межрегионального сотрудничества, который в этом году проводят в городе Костанаи.

Токаев напомнил, что Путин прибыл в Астану в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве, подписанного между Казахстаном и Россией 11 ноября 2013 года.

В свою очередь, российский президент в очередной раз "столкнулся" из-за имени казахского президента, полное имя которого — Касим-Жомарт Кемелевич Токаев. Путин же несколько раз невнятно и быстро пытался его произнести.

Сначала он неправильно назвал отчество Токаева — "Келемич" вместо "Кемелевич". Второй раз Путин спутал имя и отчество, сказав "Кемель Жомартович", но сразу же поправил себя.

Напомним, что Президент России Владимир Путин помиловал убийцу кемеровской студентки Веры Пехтельевой. Ему назначили 17 лет колонии, но он уволился, уехав на войну в Украину.