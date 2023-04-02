Алексей Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма: будут ли судилища и депортации

Алексей Данилов отреагировал на "истерический z-припадок" в Крыму

Алексей Данилов опубликовал 12 шагов по деоккупации Крыма. Он отреагировал на комментарии россиян, связанных с Украиной.

Об этом написал Алексей Данилов в своем Фейсбуке.

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12 шагов деоккупации Крыма

"Русский гауляйтерский хлам во временном оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке - то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения "крымского СМЕРШа". Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широко, как деокупируют Крым. Целями номер один будет навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, прежде не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной", — написал Олесий Данилов.

Деоккупация Крыма:

На общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника "русский военный корабль идёт на@уй". В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмена разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах - избирать и быть избранными. Относительно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности. Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий, в том числе, с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. "Волчий билет" – навсегда. Предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, касающейся национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания. россия или иное формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности - геноцид, военные и против человечности), совершенные на территории нашего государства в целом и в частности. Пропагандисты – журналисты, медийные личности и разного рода эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей – группа особого внимания, преступления которых будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами. Законным способом по приговору суда будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества… чести и уважения. Граждане российской федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в установленный законом срок. Самые шустрые и умные уже начали "выезд", это похвально, а другим, кто еще продолжает тормозить, придется это делать в режиме булгаковского произведения "Бег". Советую внимательно перечесть. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе по недвижимому имуществу, признаются ничтожными - закон, действующий уже 9 лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если оно присвоено или национализировано, оккупантами имущество возвращается владельцам. Важно помнить - дома, квартиры, земельные участки и другая недвижимость, приобретенные гражданами россии в Крыму, достойны не более чем будущее Аксенова или надежды на выход Константинова и подобного коллаборантского хлама по условно-досрочному увольнению. Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба. Реализуется комплексная программа "Детоксикация" – нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова. В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах, среди которых участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе отрицательного мифообразования и переписывания истории, так называемый "город русской славы" ("слава" которого, в частности, состоит в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в "Объект № 6". Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар.

"Детализованная и юридически выверенная программа разрабатывается Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов, что будет отражено в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма. Крым - это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, ожидающие возвращения домой! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка", — отметил Данилов.

Напомним, что студентов из стран Африки будут активнее привлекать в вузы оккупированного Крыма. По словам замглавы российского правительства оккупированного Крыма Георгия Мурадова, такую работу можно проводить с помощью "российских домов".