Германия хочет сделать свои вооруженные силы основой обороны Европы

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: CNN

Германия планирует последовательно сделать свои вооруженные силы основой обороны Европы. ФРГ несет ответственность как наиболее густонаселенная и экономически сильная страна в центре Европы.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Taggespiegel.

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По словам Министра, для этого необходимо ускорить реформы, закупки оборудования и материалов, а также строительные проекты.

В новых принципах оборонной политики, которые Писториус представил на конференции бундесвера в Берлине, "боевой потенциал является руководящим принципом".

"Мы должны быть опорой сдерживания и коллективной обороны в Европе. Наше население, а также наши партнеры в Европе, Северной Америке и во всем мире ожидают от нас выполнения этой обязанности", — заявил Писториус.

Министр обороны заявил, что агрессивная война России против Украины означает, что континент столкнулся с новой военной угрозой, коренным образом меняющей роль Германии и Бундесвера.

Он отметил, что в ответ на ухудшение ситуации в сфере безопасности ФРГ стремится сделать германские вооруженные силы "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе".

Напомним, что Германия создала грант в 700 тысяч евро для Украины. Денежные средства пойдут на восстановление интернет-связи на деоккупированных территориях.