Сессия Генеральной Ассамблеи ООН: Кислица о выступлении Зеленского

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в стартующей 5 сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира.

Украина будет выступать в первой половине первого дня. Об этом Новини.LIVE узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Больше подробностей — в эксклюзивном интервью.

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Неделя высокого уровня: повестка дня

— Чего ждать от недели высокого уровня в этом году?

— Неделя высокого уровня является одним из главных мероприятий каждой сессии Генассамблеи. Важно напомнить, что сессия длится с сентября по сентябрь, и это уже будет 78-я сессия, соответствующая количеству лет существования ООН. Как правило, в неделю высокого уровня съезжаются 150 президентов и премьер-министров. Неделя расписана поминутно.

Наш президент на сегодняшний день в списке выступающих стоит в первой половине первого дня, что очень важно. Оно, по сути, отражает то место и значение, которое занимает Украина в глобальных вопросах. И мы все не только ожидаем, но и ежедневно работаем над тем, чтобы этот визит был наполнен содержанием и отвечал тем интересам, которые определены президентом и которые ожидают украинский народ от внешней политики в целом и ООН в частности.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE

ООН является единственной на сегодняшний день глобальной универсальной организацией, все остальные носят региональный характер. Соответственно, и проходящие в Нью-Йорке дебаты носят и сосредотачиваются на глобальных вопросах.

Главной темой этого года, кроме Украины, очевидно, будет тема устойчивого развития. Состоится первый за последние 4 года саммит устойчивого развития. Также состоится саммит, посвященный климатическим изменениям, и еще целый ряд мероприятий министерского уровня по вопросам финансирования, развития, здравоохранения и пандемии в частности. То есть в этом году повестка дня недели высокого уровня чрезвычайной насыщена, не будет ни одной свободной минуты.

Журналисты и посол в Нью-Йорке. Фото: Новини.LIVE

Украина в ООН: формула мира Зеленского

— В этом всем главной задачей украинской стороны и украинской делегации является достижение целей, о которых мы говорим в ООН на постоянной основе, в том числе с учетом полномасштабной агрессии. А это прежде всего вопрос, как остановить войну таким способом и таким образом, чтобы это был справедливый мир. Мир, основанный на принципах и положениях, о которых говорится в уставе ООН и в той формуле мира, которую озвучил и предложил международному сообществу президент Зеленский.

Как вы знаете, в прошлом феврале Генассамблея 141 голосом приняла резолюцию об основных принципах устойчивого справедливого мира. Если вы возьмете резолюцию и план нашего президента, то они, по сути, говорят о том же. И это не случайно, потому что когда мы разрабатывали резолюцию, то взяли в основу план президента Зеленского.

За последние месяцы президентом лично, руководителем его офиса Ермаком и министром Кулебой было сделано очень многое для того, чтобы этот план утвердился в восприятии глобальных лидеров и региональных лидеров, как стран так и объединений.

Мы будем работать над тем, чтобы в этом информационном потоке мероприятий высокого уровня, двусторонних мероприятиях, Украина была услышана должным образом.

— Вы много говорите о формуле президента Зеленского, как ее трактовать, что там есть?

— Я не стану сейчас перечислять все 10 пунктов этой формулы. Основополагающие принципы — это то, что мир должен быть устойчив и справедлив. Там речь идет обо всех главных элементах, без которых невозможен постоянный справедливый мир. Там вы найдете и об ядерной безопасности, и об экологической безопасности. Война того масштаба, которая ведется Россией против Украины, может сравниться разве что со Второй мировой войной. И последствия соответствующие.

Сергей Кислица в Нью-Йорке. Фото: Новини.LIVE

— Украина была одной из основательниц ООН, с тех пор у Украины всегда есть тема позиции. Какова сегодня тема позиции?

— Главная тема Украины во время полномасштабной войны — как остановить агрессию и привлечь к ответственности агрессора, как компенсировать причиненный ущерб гражданам, компаниям, и кое-где речь идет и об иностранных гражданах и иностранных компаниях.

Каждый украинец должен получить ту или иную форму компенсации или сатисфакции. И в прошлом году мы также приняли резолюцию, посвященную механизму и реестру относительно причиненного ущерба. И затем эта тема была развита в ходе саммита Совета Европы, и в мае этого года в Рейкьявике было подписано многостороннее соглашение о создании соответствующего реестра в Нидерландах.

То есть сквозной темой для украинской дипломатии является прежде всего — как остановить войну и привлечь виновных к ответственности. Причем, если речь о привлечении к ответственности за военные преступления и за преступления против человечности — это один блок, он более или менее нормирован.

На сегодняшний день остается открытым, в том числе и для стран членов римского устава, как привлекать к ответственности виновных за преступление агрессии. Так как нынешний мандат международного уголовного суда не предусматривает возможности привлекать за преступление агрессии, это предусмотрено в определенных поправках в устав, которые не ратифицированы необходимым количеством стран и не вступили в силу.

Поэтому создание соответствующего механизма, трибунала — также одна из главных тем, над которой работает руководство страны, МИД. И в зависимости от того, как будут развиваться переговоры, возможно, этот вопрос придется ставить и в ООН.

Генассамблея ООН: место Украины и России

— Генассамблея — это 193 страны мира. Какое место в мире Генассамблеи занимает Украина, кто ее друг, а кого следует опасаться?

— Часто, когда спросить кого-либо об ООН, прежде всего люди будут говорить через оптику Совета Безопасности. Он является одним из главных органов ООН, но не единственным. Потому что есть также Генассамблея, Генсекретарь, Совет экономического и социального развития и другие структуры. Есть разветвленная сеть, семья агентств и организаций системы ООН.

Особенности Генассамблеи, в отличие от Совета Безопасности, там все равны. То есть маленький остров в Тихом океане, например Вануату, имеет такой же голос, как соседняя страна-континент Австралия. Или, скажем, Украина имеет такой же голос, как США, или Парагвай имеет такой же голос, как соседняя огромная страна Бразилия.

Поэтому, когда речь идет об украинском вопросе, Совет Безопасности не может выполнить свой главный мандат о предотвращении конфликтов и остановке войн. Потому что, к большому сожалению, Российской Федерации разрешают и дальше занимать оккупированное Московией место Советского Союза, которое, в соответствии с уставом, до сегодняшнего дня принадлежит Советскому Союзу. Соответственно, России разрешается воспользоваться правом вето.

Следовательно, Генассамблея с начала полномасштабной агрессии играет ведущую роль, она является всемирным форумом, всемирной площадкой, где принимаются решения. Многие могут сказать, что какова ценность этих решений, мол это же резолюция Генассамблеи.

Но давайте не будем так дерзко и упрощенно относиться к этому. Потому что Генассамблея назвала 2 марта прошлого года РФ страной-агрессором. Это определение, вошедшее во многие следующие решения, оно стало частью базы, которую используют национальные правительства и парламенты, а также национальные и международные суды.

Потому что потом было много решений на национальном уровне в разных странах мира. И то, что мир 141 голосом сказал, что РФ — это страна-агрессор, добавило возможности в очень сложных дебатах на национальном уровне проводить необходимые решения.

Решения Генассамблеи, которые принимаются также большинством, являются огромным давлением на национальные правительства, парламенты стран мира. Даже если мы будем говорить о Совбезе, то он является единственной платформой, где все происходит не только под запись и протокол, а открыто. Вы можете смотреть вживую заседания, каждый гражданин Украины и мира, за исключением, возможно, Северной Кореи, может увидеть, какая позиция, что говорится об агрессии.

Правительства должны публично заявить о своей позиции. Именно поэтому некоторые члены Совбеза так не любят заседания о безопасности и мире в Украине, потому что они вынуждены под протокол, публично заявить свою позицию. А публично очень сложно выступить на стороне РФ. Поэтому на сегодняшний день хотя и не все страны Совбеза готовы стать на сторону Украины, но я не помню ни одной страны, которая откровенно одобрила бы действия РФ и ее агрессию против Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE

Собака Кислицы, которую он привез из Украины. Фото: Новини.LIVE

— Вы говорите о равноправии голосов, которые есть в Генассамблее, но здесь есть голос России. Почему Россия до сих пор находится в ООН и что с этим делать?

— Мы все знаем, что состоялась конференция в Сан-Франциско, где разрабатывался устав ООН. Затем торжественно все подписали устав и он вступил в силу в октябре 1945 года. Но самые принципиальные вопросы обсуждались задолго, в том числе на конференции в Ялте, когда собрались два пожилых джентльмена, один из Вашингтона, другой из Лондона, и один диктатор из Советского Союза — Сталин.

Конечно, они говорили о том, каким образом глобальные страны-победительницы во Второй мировой, какими они считали себя, будут контролировать глобальное пространство по завершении второй мировой войны. И один из вопросов, который они обсуждали, — как позволить маленьким птицам щебетать. Это сказал Черчиль в одном из разговоров со Сталиным, процитировав Шекспира. Это цитата из пьесы, которая называется "Тит Андроник", где в четвертом акте главная героиня объясняет, что вам нечего беспокоиться о щебетании маленьких птичек, потому что вы можете лишь тенью своего крыла заставить их замолчать.

Это дословно было то, что сказал Черчиль в Ялте Сталину, когда Сталин говорил, что мы не должны допустить того, чтобы нам, победителям во Второй мировой войне, другие маленькие страны рассказывали, что делать.

Тогда была достигнута договоренность о том, каким образом будет функционировать в том числе и Совбез. Что все страны-победители будут иметь право вето. РФ, которой прежде всего постоянные члены Совбеза разрешают и дальше быть постоянным членом, пользуется правом вето. И там система ниппель.

Если наши главные партнеры и далее будут исходить из того, что РФ является законным постоянным членом Совбеза, то невозможно внести ни одну правку, или ни одно решение, которое лишит РФ членства или прав члена или в Совбезе, или в организации в целом. По крайней мере, такова позиция тех же самых США.

— Многие мировые лидеры критикуют ООН за бездействие во время войны, за неэффективность, возможна ли реформа?

— Как сказал наш президент, выступая на Генассамблее в 2021 году, что многие критикуют ООН, но мы должны помнить, что ООН — это правительства. Поэтому если принимают плохое решение, то принимают решение плохие правительства.

Если же речь идет о деятельности агентств или, скажем, каким образом секретариат выполняет те или иные решения, принятые Совбезом или Генассамблеей, то да, к этому есть вопросы. Либо они очень забюрократизированы, либо у них существуют лекала и протоколы деятельности, которые совершенно не могут быть применены для нужд преодоления последствий агрессии РФ против Украины.

И давайте с вами вспомним, как на начальных этапах агрессии многие агентства ООН были не готовы развертывать адекватную гуманитарную деятельность в ответ на агрессию, потому что у них просто не существовало протоколов развертывания такой деятельности в европейских условиях. Потому что большинство, если не все операции гуманитарные, происходили либо в Африке, либо в Сирии, то есть совсем в других условиях.

Есть также вопросы саботажа со стороны отдельных чиновников той же Генассамблеи. Есть вопросы невыполнения в полном объеме, как мы считаем, некоторых решений Совбеза. Возьмем вопросы санкционных режимов по отношению к Ирану. То обстоятельство, что Иран поставляет оружие и боевые беспилотные аппараты РФ, оно, по нашему мнению и мнению наших партнеров, является прямым и косвенным нарушением санкционного режима. Об этом нужно вести разговор, и мы его ведем с руководством секретариата.

Но вот реформа Совбеза, то процесс межправительственных переговоров о ней официально продолжается, начиная с 2009 года. Но он продолжается в понимании, что объем прав и полномочий постоянных членов не должен быть на столе переговоров.

– А где?

— Пока негде. А кто постоянный член — Китай, США, Великобритания и Франция. Подавляющее большинство из которых — наши крупнейшие партнеры, которым мы должны, и мы должны благодарить их каждую минуту за то, что они предоставляют нам оружие, финансы и так далее. Здесь тоже не так просто прийти к постоянному члену и сказать: сделай что-нибудь. Очень сложная ситуация.

Авторы материала: Уляна Бойчук и Антонина Карташева

Вторую часть интервью о наказании РФ за преступления в Украине читайте 04.09.2023 на сайте Новини.LIVE.