Советник ОПУ Михаил Подоляк

Так решится ли глава России Владимир Путин на полномасштабную мобилизацию и какими будут дальнейшие дальнобойные удары РФ — в интервью Новини.LIVE рассказал советник ОПУ Михаил Подоляк.

Путин не готов идти на всеобщую мобилизацию?

— Пока что они будут делать тайную мобилизацию. Будут пробовать искать возможность добирать 30-35 тысяч, чтобы выходить хотя бы в ноль. Наша оптимальная цифра — это минус 50 плюс плюс тысяч. Но это вопрос технологий, инвестиций с параллельным уничтожением системы противоракетной защиты.

Это две реалистичные цели, но есть третья — самая сложная. Я не знаю, как перестроить инфантилизм, когда нам говорят, что Путин хочет закончить войну и он готов на сделку. Странно с этим работать.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец.

Наши удары по российским НПЗ становятся достаточно ощутимыми для России. Прокомментировал уже и Путин, что в том же Туапсе — экологическая катастрофа. Сколько таких ударов должно быть, чтобы россияне начали думать о прекращении войны?

— Мне понравилась другая фраза субъекта Путина, когда он сказал, что там (имеется в виду в Туапсе. - ред) ничего страшного не происходит.

Вот пусть он больше говорит о том, что нигде ничего страшного не происходит. Вообще ничего не происходит: войны нет, интернет не запрещают. А, нет, запрещают законодатели, а я здесь вообще ни при чем.

Чем больше он будет говорить такой бред, то даже те, кто не умеют мыслить — все же зададут себе вопрос, а у нас точно ничего не происходит?

Но если перейти к прагматичности, то есть еще несколько ключевых портов, особенно на Балтике. Это транспортная логистическая инфраструктура войны и ее уничтожение абсолютно вписывается в международное право. В отличие от того, что делает Россия у нас.

Вернемся к нашим украинским вопросам. Украина запускает экспорт оружия. А каких именно видов вооружения это может касаться?

— Все, что сегодня выглядит как инструменты современной войны. Это дроны, антидроны, радиоэлектроника. Ведь наше производство масштабируется и Украина уже сегодня может выглядеть как безусловный лидер глобального рынка. Экспертизы в таком объеме, которую имеем мы, нет ни у кого. Мы можем дать готовое решение, аудит с точки зрения физической защиты объектов, приоритетности цели. Мы можем давать под это готовые инструменты.

Что получаем взамен?

— Фиксацию статус-кво нового для Украины. Президент закладывает фундаментальную базу, потому что на Ближнем Востоке тоже будет идти фундаментальная трансформация. Давайте же объективно, до этой войны, для них Украины не существовало. Для них существовала Россия. Она поставляла туда оружие, конкурировала со США. Но Украина изменила это за несколько дней. За два визита президента Зеленского Украина показала, что Россия не глобальная держава, которая всегда ударит в спину и будет давать инструменты тем, кто будет убивать.

Украина вместо этого предлагает партнерство. Мы же хотим инвестиций в наш ВПК.

Продолжая тему оружия, стоит ли легализировать оружие в Украине, о чем активно начали говорить после теракта в Киеве?

— С одной стороны — да, с другой — нет. Нет потому, что заходить в рынок оружия, личного владения оружием во время тяжелого депрессивного состояния, в котором Украина находится из-за войны, это будет иметь негативные последствия.

То есть могут быть те же перестрелки?

— Могут быть. Люди еще должны прийти к пониманию, как себя контролировать. Потому что оружие — это не сразу стреляешь, это предохранитель, чтобы все понимали, что любой может его использовать. Но это надо делать, когда в стране есть определенные правила, стабилизированная ситуация и другой психоэмоциональный фон.

С другой стороны, защита себя — это право каждого человека. Это очевидно. Но это вопрос дискуссий в парламенте со всеми аргументами. Я думаю, надо сначала построить систему психоэмоциональной реабилитации. И не только для тех, кто находится непосредственно на боевых позициях, но и для семей и людей, которые так или иначе пострадали. Все-таки у нас пятый год войны пошел.

Много дискуссий в обществе и о том, стоит ли привлекать к восстановлению страны мигрантов с Востока? Реализовывается ли такая программа и как ее вообще реализовывать?

— Как по мне, ни одной стране не удалось проблему нехватки рабочих рук за счет мигрантов. Это культурная разница, восприятие страны, кто ты в этой стране, ради чего ты здесь живешь, кто твоя семья и так далее. Поэтому не верю в то, что это перспективно.

Особенно в Украине с монолитной нацией.

— Это не вопрос в Украине. Я верю немного в другое, что такая бешеная скорость, с которой развиваются новые технологии, прежде всего искусственный интеллект, позволят решить проблему дефицита рабочей силы иначе. Физическую работу также выполняет роботизированная техника.

То есть вместо мигрантов могут быть роботы?

— Не готов сказать, что это может быть завтра. Но когда мы говорим, что завезем в Украину сто-двести тысяч или миллион-полтора людей с другими культурными традициями, будет происходить то, что происходит традиционно.

Они будут компактно проживать, структурироваться и будут отделены от нас. С этим можно работать, но просто сказать, что решение проблемы с производством - это пригласить мигрантов, не объясняя, как они будут адаптированы под наши условия, под нашу страну и так далее, на мой взгляд, это неправильный путь.

Вопрос по ТЦК. Мы с вами во время каждого нашего интервью обсуждаем...

— Это не ко мне вопрос. Смотрите, у нас есть министр обороны новый...

Дистанцируетесь?

— Нет, это не вопрос...

Почему мы вас спрашиваем? Потому что вы советник Офиса Президента Украины, теоретически советник Владимира Зеленского, который в то время отвечает на эти вопросы.

— Нет-нет, все правильно, президент Верховный Главнокомандующий. Я немножко на других вопросах специализируюсь, но между тем. Смотрите, на мой взгляд на сегодня есть прозрачная ситуация. Это понимание, что ТЦК в таком виде одновременно решают важную проблему мобилизации, а с другой — создают этот эмоциональный фон.

Да, их работа нужна армии, потому что без мобилизации страна не сможет держать фронт, мужчины должны обновлять свои данные, но методы работы ТЦК провоцируют точечные взрывы в обществе. Потому что нельзя тащить человека в наручниках, нельзя его бусифицировать, не спросив документов, не давая телефонов... К тому же всего они же занимаются коррупцией. Одесса тому пример.

— Все правильно до момента, пока мы не поймем две вещи. Война — это непопулярно, как и мобилизация. Будут эксцессы и инциденты, но каждый из них нужно разбирать отдельно. Все это непопулярно, но работает только одна технология. И это финансирование. Должны дать людям большие социальные гарантии. Особенно тем, кто рекрутируется. Должны быть быстрые и большие выплаты, компенсации и тд. Только этим путем надо идти.

У нас есть министр обороны, который проводит аудит и меняет систему. С другой стороны, для меня коррупция во время войны... Я даже не понимаю, что с этими людьми надо делать. Вот как только выяснили, что человек имеет незадекларированные такие-то доходы, ну все, пожизненное. И это касается не только ТЦК, это касается и военных производств, и поставки чего-то в Вооруженные Силы.

Должны быть максимально жесткие решения, без срока давности. Если этого не будет — будет потеряна ключевая концепция здорового общества и тогда можем получить достаточно жесткое внутреннее противостояние.

Все, что сегодня делают коррупционеры, в том числе, которые имеют отношение к территориальным центрам комплектования — это несправедливо. Звучит так мягко, но на самом деле это приведет к грандиозному взрыву. Президент это прекрасно понимает, поэтому активно интересуется тем, как все же будет модернизирована система мобилизации, система рекрутинга, мобилизации и так далее. Это с одной стороны.

С другой стороны, не забываем, что российская пропаганда масштабирует и активно накапливает информационные материалы, которые так или иначе должны максимально создать конфликт между мобилизационными центрами, обществом и Вооруженными силами.

Мы должны это осознавать. Потому что мобилизация будет непопулярной в любой стране. 20 максимум процентов в любой стране будут готовы к мобилизационным действиям в начале конфликта.

А в рамках затяжной войны максимальный процент будет на много ниже.