В Слугах назвали год, когда Украина станет членом ЕС - подробности

Когда Украина станет членом ЕС: Мережко назвал приблизительный год вступления
Цель Украины стать членом Европейского Союза в 2024 году мобилизует правительство и все ветви власти сделать все возможное, чтобы поскорее реализовать данную идею. Однако это вступление зависит не только от Украины, но и самого ЕС. Однако 2024-2025 годы являются вполне реальным сроком обретения европейского членства Украиной.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко.
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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "у Украины есть очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Ожидается, что в 2023 году Украина может иметь предвступительный этап переговоров".
Когда Украина станет членом ЕС: прогноз
"В принципе это реальный план, хотя и достаточно амбициозный. Я считаю, что сейчас нам необходимо иметь именно такой план, потому что цель вступить в ЕС через два года в любом случае мобилизует правительство и все ветви власти сделать все возможное, чтобы как можно скорее приобрести членство в ЕС. Но вступление в ЕС зависит не только от нас, не только от нашей политической воли, но есть от самого ЕС", — говорит Мережко.
По его словам, чтобы стать членом ЕС, Украине необходимо заручиться поддержкой всех его членов, а это непросто.
"В ЕС есть наши друзья и союзники, но есть также и такие страны, которые настроены менее положительно по поводу перспективы нашего вступления. Поэтому нам предстоит еще поработать с такими странами. Но в целом я считаю, что стать членом ЕС в течение двух-трех лет полностью реально", — подытожил политик.
Украина получила статус кандидата в ЕС с беспрецедентной скоростью
Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС с беспрецедентной скоростью. Заявку на членство Президент Владимир Зеленский подал 28 февраля, правительство заполнило специальный опросник от ЕС через месяц и уже 23 июня Украина получила кандидатство.
Для сравнения — Хорватии, чтобы получить статус кандидата понадобился почти год. Босния и Герцоговина один только опросник заполняла почти два года, а статус кандидата не может получить до сих пор, хотя подала заявку еще в 2016-м.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе могут начаться в 2023 году. По ее словам, стать полноправным членом ЕС Украина может в рекордно короткий срок — максимум за пять лет.
Фото: УНИАН