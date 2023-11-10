Кислица рассказал о возможном лишении РФ права вето в ООН

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: rfi.fr

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица оценил шансы отнять у России право вето в ООН. Он считает, что пока нет ни одного постоянного члена Совбеза организации, который был бы готов говорить о судьбе РФ в этом органе.

Об этом Сергей Кислица сказал в интервью BBC.

Читайте также:

Право вето России в ООН

"На сегодня нет ни одного постоянного члена Совета Безопасности, который бы был готов говорить о судьбе России, которая сидит на месте Советского Союза. Даже среди тех искренних наиболее преданных вопросу поддержки Украины, восстановлению территориальной целостности и суверенитета страны, но которые являются постоянными членами Совета Безопасности", — сказал Кислица.

По его словам, сейчас есть когнитивный диссонанс. Он говорит, что все эти страны — нет сомнений — категорически осуждают Россию за ее агрессию. Кислица подчеркнул, что эти страны голосуют, когда речь идет о наших резолюциях в Генеральной ассамблее.

"Даются все самые правильные оценки политические и правовые. Подавляющее большинство из этих стран оказывает нам политическую, военно-политическую, военную и финансовую помощь. Но, к сожалению, ни одна из этих стран не готова сесть за стол и в практическом плане говорить о судьбе и месте Российской Федерации", — отметил он.

Кислица говорит, что соглашается, что когда речь идет о том, как предотвратить конфликт в Украине или остановить его уже, когда он начался и продолжается война, Совет Безопасности бессилен. По его словам, даже если РФ лишить права вето, а затем принять новую резолюцию с осуждением войны в Украине и призывом к ее прекращению и выводу войск, Москва все равно этого не сделает.

"Этого не будет не потому, что устав неправильный или решение Совбеза неправильное, или международное право неправильное в целом. А потому что весь мир имеет дело с преступным режимом, которому плевать на все нормы международного права, на все решения Совбеза, решения Суда ООН, которые есть с марта прошлого года, на все решения всех других судов. Поэтому на выходе должна быть система, которая не только способна принимать правильные решения, но и воплощать в жизнь такие решения. Для этого должны быть механизмы", — сказал Кислица.

Постпред в ООН отметил, что вся российская миссия в этой организации — это разведчики-шпионы, которые следят не только наружу, но и друг за другом. По его словам, атмосфера внутри Совбеза — чрезвычайно токсичная.

Напомним, впервые в новейшей всемирной истории Россию не избрали в состав Международного суда ООН. Сообщается, что такого не было, начиная с 1946 года.