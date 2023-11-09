Кандидат в президенты США назвал Зеленского "нацистом"

Республиканец Вивек Рамасвами. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Претендент на выдвижение от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский занимается "нацизмом". Однако после того, как общество начало критиковать его высказывания, его штаб начал оправдываться.

Об этом пишет The New York Times.

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Возмутительный ответ Рамасвами

В Майами во время дебатов республиканцев Вивеку Рамасвами задали вопрос о призыве Зеленского оказать больше помощи от США, для того чтобы бороться с российской агрессией. На этот вопрос он ответил, что против такой помощи.

Рассматривая вопрос о Украине funding, Vivek Ramaswamy sems call Volodymyr Zelenskyy a “Nazi.” pic.twitter.com/Yy1l6k539V — The Recount (@therecount) November 9, 2023

"Украина не образец демократии. Она приветствовала нациста в своих рядах. Комика в штанах. Человека по фамилии Зеленский. Это не демократично", — отметил политик.

Что говорят соратники республиканца

По словам журналистов, такие слова шокировали зрителей в зале и пользователей Интернета. Позже спикер Рамасвами Триша Маклафлин подчеркнула, что он не называл президента Украины "нацистом".

Она отметила, что Рамасвами имел в виду визит Зеленского в парламент Канады в сентябре, на который был приглашен 98-летний украинец Ярослав Гунько, воевавший в дивизии СС "Галичина".

"Он говорил быстро, и его слова были неразборчивы", — объяснила Триша Маклафлин.

Напомним, по результатам опросов Президент Байден отстает от Дональда Трампа в выборах на пост президента в следующем году. Джо Байден набирал меньше голосов в пяти из шести важнейших штатов, именно они решают по факту, кто станет президентом.