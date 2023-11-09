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Израиль согласился на ежедневные перерывы в боях в Газе, чтобы люди могли убежать, — Белый дом

9 ноября 2023 19:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Израиль согласился на ежедневные перерывы в боях в Газе, чтобы люди могли убежать, — Белый дом
Гражданские в Секторе Газа. Фото: timesofisrael
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Израильская армия согласилась ввести четырехчасовую ежедневную гуманитарную паузу в операции в секторе Газа. Целью такого шага является предоставление возможности мирным жителям региона покинуть территорию.

Об этом пишет AP.

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Президент США Джо Байден настаивал на том, чтобы израильтяне прекратили боевые действия в Секторе Газа на несколько дней для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Впоследствии он сообщил, что "нет возможности" официального прекращения огня и сказал, что это "заняло немного больше времени", чем он надеялся, чтобы Израиль согласился на гуманитарные паузы.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что первая ежедневная гуманитарная пауза будет объявлена в четверг и что израильтяне обязались объявлять каждое четырехчасовое окно, по крайней мере, за три часа.

По его словам, Израиль также открывает второй коридор для побега гражданских из районов, являющихся сейчас центром его военной кампании против ХАМАСа, с прибрежной дорогой, соединяющейся с главной автомагистралью с севера на юг территории.

Израильские официальные лица подсчитали, что боевики все еще удерживают 239 заложников, включая детей и стариков, в результате нападения, в результате которого также были убиты 1400 израильтян.

По мнению чиновников США, среди пленников около 10 американцев.

Кирби объяснил, что паузы могут быть полезны для "возвращения всех 239 заложников вместе с их семьями. Следовательно, если мы сможем вывести всех заложников, это хорошая конечная цель".

Ранее в израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.

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