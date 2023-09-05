Работа Украины в ООН: Кислица о наказании РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартовала сегодня, 5 сентября. Кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира. Украина будет выступать одной из первых и будет говорить о безопасности и мире, согласно предложенной формуле мира Зеленского.

Об этом Новини.LIVE узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Во второй части интервью он рассказал о работе в ООН рядом с россиянами и о наказании РФ.

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— Как, по вашему мнению, урегулировать вопрос преступления против детей? Как возвращать детей и наказывать врага?

— Это очень болезненная тема. Она ежедневно в работе и нашей миссии, и нашего правительства, и президента и первой леди. Во-первых, была первоначально неадекватная реакция международного сообщества, когда началась интервенция РФ в Украине, которая состоялась не 24 февраля 2022 года, а зимой 2013-2014 годов. Был незаконно оккупирован Крым, оккупирована часть территории на Востоке, и тогда уже начались проблемы с детьми.

Не было адекватной реакции международного сообщества, ни двусторонних партнеров, ни международных организаций. Не были активированы механизмы, которые существуют в ООН или в рамках других организаций или многосторонних конвенций. Соответственно, только сейчас Генсекретарь в ежегодном докладе впервые в истории ООН отнес Вооруженные силы РФ к категории нарушителей прав детей.

Такого никогда не было. Там много разных нарушителей, но то, что Генсек это сделал — сногсшибательный шаг, потому что он сразу активировал некоторые механизмы мониторинга, которые существуют в ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE

Но в более монументальном плане вопрос не в том, качественно ли написаны международные конвенции или решения Совбеза, или даже предписания международного суда справедливости. Вопрос в том, что вся система международного права бессильна в том случае, если ты имеешь дело со страной, которая чихать хотела на что бы то ни было, на любые предписания любых международных судов.

Мы с вами говорили, что надо лишить РФ как минимум права вето, максимум — выгнать ее из Совбеза. Представим себе, что РФ справедливо лишена права налагать вето на решение в Совбезе. Пишется проект решения, в котором написано — немедленно вывести войска, прекратить войну, оккупацию, восстановить международные границы Украины. Это решение кладется на стол, голосуется, РФ не может наложить на него вето, оно принимается, его посылают в Кремль, ложится на стол перед Путиным, читает — и что он?

Сергей Кислица в Нью-Йорке. Фото: Новини.LIVE

Он звонит Нарыжкину по правительственному телефону и говорит немедленно вывести войска, потому что здесь Совбез принял решение? Нет, этого не будет.

Хотя РФ должна быть изгнана из Совбеза, но мы должны говорить правду друг другу. Что в архитектуре международной безопасности нет реальных механизмов принуждения к исполнению решений, ничего не будет. Нам остается и дальше применять статью 51 устава ООН, которая дает нам право на индивидуальную и коллективную оборону, самозащиту. Нам и дальше остается работать с партнерами и союзниками, чтобы быть сильнее с каждым днем. Защищать себя и весь цивилизованный мир.

— Как вам вести дипломатию и находиться в одной комнате с врагом?

— Идти и терпеть, а что делать, разве у меня есть выбор? Я считаю, что это моя обязанность — идти в Совбез и когда там сидит Небензя, смотреть ему в глаза. Это не так сложно, как быть в траншее в армии. Но, поверьте мне, это тоже не очень просто, когда ты то и дело слушаешь токсичные, ядовитые бесконечные речи Небензи и его заместителя Полянского, которого здесь все называют Падлянским.

Это такие пары, которые излучаются от занимаемого РФ места. И когда они заходят в зал Совбеза, за ними остается кровавый след, но что делать. Нам нужно хватать их на лжи, опровергать их утверждения. Такова наша работа.

Авторы материала: Ульяна Бойчук и Антонина Карташева