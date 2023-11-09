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Почему переговоры с РФ не помогут завершить войну — Кулеба привел весомый аргумент

9 ноября 2023 12:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Почему переговоры с РФ не помогут завершить войну — Кулеба привел весомый аргумент
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: ArmyInform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала войны в 2014 году по 2022 год было проведено около 200 раундов переговоров Украины с Россией. Однако ни один из них не помог прекратить огонь.

Об этом напомнил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишут в МИДе.

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"С 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены Россией", — сказал он.

По словам Кулебы, ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать жестокое полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

"Те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с Россией, либо не информированы, либо введены в заблуждение, либо становятся на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией. Мы не должны и не попадем в эту ловушку ", — подчеркнул глава МИД.

переговоры с РФ
Скриншот посмта МИД Украины

Напомним, что Российская Федерация хочет вернуть оружие, которое она ранее продавала другим странам. Речь идет о Пакистане, Беларуси, Египте и Бразилии.

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