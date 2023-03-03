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​​​​​​​Росія має два плани щодо майбутнього України: яке місце в цих планах займає Медведчук

3 березня 2023 10:20
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Окупанти хочуть або розділити Україну, або поставити свій маріонетковий уряд
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська влада досі розглядає кілька варіантів того, що вона хоче зробити з Україною. Це і розділ території України за корейським зразком, і встановлення контролю над усією Україною через маріонетковий уряд Віктора Медведчука.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Два плани росії

За словами Олексія Данілова, росія досі має два плани щодо України.

Перший — це так званий корейський сценарій, тобто розділ України на дві частини, одна з яких буде перебувати під впливом російської федерації.

Другий — це варіант Віктора Медведчука.

"Він так само може розглядатися, вони повторюють його наративи про другу Україну, другу мову, заклики підтримувати російськомовних", — наголосив секретар РНБО.

Медведчук і агентура з минулого

Данілов нагадав про нещодавню смерть російського політтехнолога Гліба Павловського, який був автором ідеї про "три сорти українців" на президентських виборах 2004 року.

Секретар РНБО наголосив, що російська агентура в Україні, зокрема, і Медведчук, досі живуть в категоріях цієї ідеї двадцятирічної давнини.

Російські агенти в Україні

Щодо агентури кремля в Україні, то Данілов висловив упевненість, їх тут досі є досить багато.

"Було б дивно, якщо б вони не залишалися з урахуванням того величезного впливу, який вони тут мали. Для кремля Україна взагалі не вважалась іноземною країною, нами займалися 1-е та 5-е управління ФСБ, а не Служба зовнішньої розвідки", — нагадав секретар РНБО.

Але, за його словами, росія помилилася, бо вважала, що тримає тут усе під контролем, і що ця агентурна мережа обов’язково спрацює у відповідний момент. 

Та, додав Олексій Данілов, ця мережа почала руйнуватися іще до війни.

Нагадаємо, у січні кремлівська влада запропонувала Азарову, Медведчуку та Януковичу створити "уряд України у вигнанні".

Фото: "РБК-Україна"

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