Рада ухвалила закон, який спростить знесення російських пам'ятників, — Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Фото: Telegram-канал Ткаченка

286 народних депутатів підтримали законопроєкт під неофіційною назвою "антипушкін". Цей законодавчий акт спрощує процес демонтажу російських пам’ятників на території України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики на своєму Telegram-каналі.

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"Антипушкін" ухвалили

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та вилучення з Реєстру окремих об'єктів культурної спадщини".

"За" проголосувало 285 народних депутатів, "утримався" лише один, кнопку "проти" не натиснув ніхто із народних обранців.

Цей законопроєкт отримав неофіційну назву "антипушкін" через норму, яка дозволяє спростити демонтаж пам’ятників імперського минулого.

Коментар міністерства

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подякував депутатам за підтримку законопроєкту, розробленого фахівцями МКІП.

Він наголосив, що, на відміну від перейменування вулиць, процес знесення пам’ятників був законодавчо зарегульований.

"Тепер є законні підстави для вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології", — підсумував роботу Верховної Ради міністр.

Нагадаємо, директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що пам'ятники та надгробні споруди, пов'язані з періодом Другої світової війни, не підпадають під декомунізацію та є винятком із закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.