Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Рада ухвалила закон, який спростить знесення російських пам'ятників, — Ткаченко arrow

Рада ухвалила закон, який спростить знесення російських пам'ятників, — Ткаченко

3 травня 2023 14:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Рада ухвалила закон, який спростить знесення російських пам'ятників, — Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Фото: Telegram-канал Ткаченка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

286 народних депутатів підтримали законопроєкт під неофіційною назвою "антипушкін". Цей законодавчий акт спрощує процес демонтажу російських пам’ятників на території України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

"Антипушкін" ухвалили

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та вилучення з Реєстру окремих об'єктів культурної спадщини".

"За" проголосувало 285 народних депутатів, "утримався" лише один, кнопку "проти" не натиснув ніхто із народних обранців.

Цей законопроєкт отримав неофіційну назву "антипушкін" через норму, яка дозволяє спростити демонтаж пам’ятників імперського минулого.

Коментар міністерства

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подякував депутатам за підтримку законопроєкту, розробленого фахівцями МКІП.

Він наголосив, що, на відміну від перейменування вулиць, процес знесення пам’ятників був законодавчо зарегульований.

"Тепер є законні підстави для вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології", — підсумував роботу Верховної Ради міністр.

Нагадаємо, директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що пам'ятники та надгробні споруди, пов'язані з періодом Другої світової війни, не підпадають під декомунізацію та є винятком із закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB