КНДР запустила балістичну ракету перед знаковими переговорами Південної Кореї і Японії
Сьогодні, 16 березня, уранці КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету у напрямку Японії. У самій Японії уперше за 12 років перебуватиме з візитом очільник Південної Кореї.
Про це повідомляє видання BBC.
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Запуск МБР
Комуністична Північна Корея запустила чергову міжконтинентальну балістичну ракету.
Факт запуску підтвердили офіційні особи Південної Кореї і Японії.
Ракета, запущена з території КНДР, пролетіла близько тисячі кілометрів і упала у води Японського моря на захід від Японії.
Важливі переговори
Видання наголосило, що цей запуск був здійснений перед самим початком знакових переговорів у Токіо.
У японській столиці сьогодні, 16 березня, зустрінуться президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Цей візит лідера Корейської республіки до Токіо стане першим за 12 років.
Нагадаємо, що 13 березня уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.
Наступного дня, 14 березня, КНДР знову здійснила ракетний запуск — цього разу з материка, у напрямку Японського моря.
Фото: KCNA