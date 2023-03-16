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КНДР запустила балістичну ракету перед знаковими переговорами Південної Кореї і Японії

16 березня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Комуністична Корея продовжує лякати сусідів ракетами
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 16 березня, уранці КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету у напрямку Японії. У самій Японії уперше за 12 років перебуватиме з візитом очільник Південної Кореї.

Про це повідомляє видання BBC.

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Запуск МБР

Комуністична Північна Корея запустила чергову міжконтинентальну балістичну ракету.

Факт запуску підтвердили офіційні особи Південної Кореї і Японії.

Ракета, запущена з території КНДР, пролетіла близько тисячі кілометрів і упала у води Японського моря на захід від Японії.

Важливі переговори

Видання наголосило, що цей запуск був здійснений перед самим початком знакових переговорів у Токіо.

У японській столиці сьогодні, 16 березня, зустрінуться президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Цей візит лідера Корейської республіки до Токіо стане першим за 12 років.

Нагадаємо, що 13 березня уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Наступного дня, 14 березня, КНДР знову здійснила ракетний запуск — цього разу з материка, у напрямку Японського моря.

Фото: KCNA

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