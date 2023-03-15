Україна має закрити в'їзд на свою територію росіянам з паспортами третіх країн, — Ткаченко
Україні потрібні запобіжники для тих росіян, які намагаються в’їхати на територію нашої країни з паспортами третіх країн. Теза про "хороших русскіх" — не для нинішньої України.
Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.
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Казус Альбац
Олександр Ткаченко заявив, що був здивований появі в Україні відомої російської пропагандистки Євгенії Альбац.
"Мені дивно було її побачити в Україні, тому що теза про "хороших русскіх" - це не для нас", — наголосив міністр.
Євгенія Альбац, яка хвилюється за російську окупаційну армію, в’їхала до України як громадянка Ізраїлю.
Заборона для росіян з іншими паспортами
Очільник Мінкульту заявив, що держава має бути готовою до подібних ситуацій.
"Очевидно, що тут потрібно [...] запобіжники щодо заїзду за іншими паспортами "хороших русскіх". Наскільки я розумію, на Альбац не було накладено санкцій", — упевнений Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, що російський режисер Олександр Молочников, використовуючи своє американське громадянство, зібрався знімати в Україні короткометражний художній фільм про бахмутських сиріт.
Така ситуація обурила українських кінодіячів, які розкритикували тих колег, що допомагали росіянину збирати акторів для цього проєкту.
Фото: Facebook Ткаченка