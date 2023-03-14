​​​​​​​Австралія, Британія і США домовилися спільно будувати нові атомні субмарини

Лідери трьох країн обговорили будівництво нових атомних підводних човнів

У Великій Британії з використанням американських технологій будуватимуть нові атомні субмарини серії SSN-AUKUS. Ці підводні човни стануть частиною ВМС Австралії.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Тристоронні домовленості

У Сан-Дієго президент США Джо Байден зустрівся із прем’єр-міністрами Австралії Ентоні Албанізом та Великої Британії Ріші Сунаком.

Серед тем, які обговорювали лідери трьох країн, була і спільна робота із будівництва нової серії підводних човнів.

Деталі нового проєкту

Австралія, Велика Британія і США домовилися про спільну участь у будівництві нової серії атомних субмарин, яка отримають найменування SSN-AUKUS.

Для будівництва підводних човнів, які надійдуть на озброєння австралійських військово-морських сил наприкінці 2030-х років, будуть використовуватися провідні технології США.

Саме будівництво відбуватиметься на британській морській базі Барров-ін-Фернесс.

Тим часом, Австралія розбудовуватиме для цих субмарин базу і виготовлятиме свої варіанти підводних човнів, використовуючи деякі британські компоненти.

Нагадаємо, учора, 13 березня, уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Фото: Facebook Ріші Сунака