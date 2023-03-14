Австралія, Британія і США домовилися спільно будувати нові атомні субмарини
У Великій Британії з використанням американських технологій будуватимуть нові атомні субмарини серії SSN-AUKUS. Ці підводні човни стануть частиною ВМС Австралії.
Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.
-
Пропозиція рф продовжити зернову ініціативу всього на 60 днів суперечить умовам угоди — Кубраков
-
Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"
-
Недостреленого у серпні новокаховського колаборанта Гуру намагалися підірвати: деталі
-
Сьогодні енергосистема України працюватиме без обмежень, — Галущенко
-
Британська розвідка розповіла про ситуацію зі снарядами у російських військах
-
Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі
-
Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Краматорську: одна людина загинула
-
"Тоттенгем" обрав нового тренера замість Антоніо Конте
-
Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху": вона була його тренеркою
-
Інвестори втратили через крах одного з провідних банків США $465 млрд, — Bloomberg
Тристоронні домовленості
У Сан-Дієго президент США Джо Байден зустрівся із прем’єр-міністрами Австралії Ентоні Албанізом та Великої Британії Ріші Сунаком.
Серед тем, які обговорювали лідери трьох країн, була і спільна робота із будівництва нової серії підводних човнів.
Деталі нового проєкту
Австралія, Велика Британія і США домовилися про спільну участь у будівництві нової серії атомних субмарин, яка отримають найменування SSN-AUKUS.
Для будівництва підводних човнів, які надійдуть на озброєння австралійських військово-морських сил наприкінці 2030-х років, будуть використовуватися провідні технології США.
Саме будівництво відбуватиметься на британській морській базі Барров-ін-Фернесс.
Тим часом, Австралія розбудовуватиме для цих субмарин базу і виготовлятиме свої варіанти підводних човнів, використовуючи деякі британські компоненти.
Нагадаємо, учора, 13 березня, уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.
Фото: Facebook Ріші Сунака