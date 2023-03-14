​​​​​​​Байден зустрівся із прем'єром Австралії: говорили про Україну і Китай

Лідери США та Австралії обговорили ситуацію в Україні та виклики Китаю

У Каліфорнії зустрілися президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Лідери двох країн обговорили на зустрічі, зокрема, і тему російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба президента Сполучених Штатів Америки.

Зустріч у Сан-Дієго

Президент США Джозеф Байден-молодший учора, 13 березня, провів переговори із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

Зустріч лідерів двох країн зустрілися у місті Сан-Дієго (Каліфорнія).

Регіональна безпека

Сторони обговорили ситуацію в Тихоокеанському регіоні, підкресливши спільну відданість сприянню регіональній безпеці.

Також Байден і Албаніз заявили про свою підтримку Форуму тихоокеанських островів.

Україна і Китай

Лідери США та Австралії також торкнулися і глобальних тем.

Зокрема, вони, як зазначає пресслужба Білого дому, “підкреслили свою готовність продовжувати підтримувати народ України, який захищає себе від жорстокої агресії росії”.

Крім того, Джо Байден і Ентоні Албаніз обговорили ті виклики, які ставить перед світома комуністичний Китай.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Австралія разом із Францією вироблятиме для України 155-міліметрові снаряди.

Фото: Facebook Білого дому