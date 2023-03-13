ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом
У Новгородській області, за кількасот кілометрів від України, ФСБ викрили "українського шпигуна". Громадянин росії нібито намагався викрасти військову техніку і примушував військових рф здаватися у полон.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".
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"Український шпигун" на півночі росії
Російська федеральна служба безпеки заявила, що затримала чергового "українського шпигуна".
Цього разу спецслужба країни-агресора виявила "шпигуна" на півночі росії, у Новгородській області.
Чим займався "шпигун"
Як повідомили в управління федеральної служби безпеки у Новгородській області, затриманим є громадянин росії.
Він нібито намагався схилити російських військовослужбовців до передачі інформації про розташування військових частин, викрадення бойової техніки та здачі в полон.
Що не так із затриманням
ФСБ опублікувала відео із затриманням "шпигуна".
Попри заяви про громадянина росії, на відео можна побачити українські документи.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Севастополі російська окупаційна федеральна служба безпеки затримала двох місцевих жителів. Стверджується, що це шпигуни, які працювали на користь України.
Фото з російських ЗМІ