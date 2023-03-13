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​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

13 березня 2023 08:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни продовжують ловити "шпигунів", які нібито працюють на Україну
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Новгородській області, за кількасот кілометрів від України, ФСБ викрили "українського шпигуна". Громадянин росії нібито намагався викрасти військову техніку і примушував військових рф здаватися у полон.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

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"Український шпигун" на півночі росії

Російська федеральна служба безпеки заявила, що затримала чергового "українського шпигуна".

Цього разу спецслужба країни-агресора виявила "шпигуна" на півночі росії, у Новгородській області.

Чим займався "шпигун"

Як повідомили в управління федеральної служби безпеки у Новгородській області, затриманим є громадянин росії.

Він нібито намагався схилити російських військовослужбовців до передачі інформації про розташування військових частин, викрадення бойової техніки та здачі в полон.

Що не так із затриманням 

ФСБ опублікувала відео із затриманням "шпигуна".

Попри заяви про громадянина росії, на відео можна побачити українські документи.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Севастополі російська окупаційна федеральна служба безпеки затримала двох місцевих жителів. Стверджується, що це шпигуни, які працювали на користь України.

Фото з російських ЗМІ

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