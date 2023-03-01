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​​​​​​​Столтенберг нагадав про допомогу Білорусі та Китаю російському агресору: "Вони не повинні цього робити"

1 березня 2023 12:43
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Єнс Столтенберг прокоментував співпрацю росії з Китаєм та Білоруссю
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Білорусь усе тісніше інтегрується з росією, зокрема, у війні з Україною. А Китай поки що не постачає зброю рф, і, як член Ради Безпеки ООН, не повинен цього робити.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю литовському виданню LRT.

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Білорусь

Коментуючи діяльність країн, які допомагають росії воювати проти України, Єнс Столтенберг назвав двох членів ООН. Перш за все, йшлося про Білорусь.

Генсек НАТО визнав, що між ролями росії та Білорусі у історії з повномасштабною війною є відмінності, але Мінськ стає усе ближчим до москви.

"Вторгнення почалося з Білорусі, багато хто з загарбників рік тому прийшов з білоруської території, і Білорусь продовжує бути стартовим майданчиком для повітряних ударів по Україні", — нагадав очільник Альянсу.

Китай

Щодо можливого постачання китайської зброї росії, то тут, за словами Столтенберга, поки що нічого не відбувається, але є деякі ознаки того, що Пекін розглядає такі варіанти.

"Китай не повинен підтримувати незаконну війну проти України. Він є членом Ради Безпеки ООН і тому не повинен порушувати основні принципи поваги до сусідів, закріплені в Статуті ООН", — наголосив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг днями підкреслив, що члени НАТО домовилися, що Україна стане членом альянсу в майбутньому, проте наразі важливо підтримувати Україну та зберігати її як суверенну та незалежну державу. Він також зазначив, що НАТО допомагатиме Україні побудувати міцну оборону після закінчення війни, щоб росія не розпочала агресивні дії знову.

Фото: LRT

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