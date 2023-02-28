Представник ОГП Бєлоусов відреагував на конфлікт з активістами: "Це через моє бажання очолити НАБУ"

Бєлоусов назвав претензії активістів атаками на його персону

Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов відповів на претензії активістів щодо його роботи. За словами Бєлоусова, ці атаки пов’язані із його бажанням очолити НАБУ.

Про це керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов написав на своїй Facebook-сторінці.

Атаки на кандидата в директори НАБУ

Юрій Бєлоусов нагадав, що він вирішив взяти участь у конкурсі на зайняття посади директора НАБУ. Це, за словами Бєлоусова, спровокувало певні дії проти його персони.

"Цілком очевидно й очікувано, що на мене почалася серія атак, й особливо в останні кілька днів - коли різко прокинулися "справжні фахівці" у сфері розслідування воєнних злочинів, й почали через низку своїх телеграм каналів поширювати відверту неправду щодо результатів моєї та моїх колег роботи", — написав керівник профільного Департаменту Офісу Генпрокуратури.

Він додав, що на суперечки з цими людьми не має ні часу, ні бажання.

Претензії до Бєлоусова

Раніше відомий активіст Сергій Стерненко звинуватив правоохоронні структури, зокрема, департамент ОГП, який очолює Бєлоусов, у поганій роботі.

Зокрема, однією з претензій було те, що члени приватної військової компанії "Вагнер" та кадировці, які брали участь у війні в Україні і вчиняли військові злочини, їздять до європейських країн, а українська сторона на це реагує.

Нагадаємо, один із колишніх "вагнерівців", Андрій Медведєв, виїхав до Норвегії, де попросив політичного притулку.

Фото: Facebook Бєлоусова