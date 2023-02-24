Британія не сперечається з російським народом, а лише проти шляху, який обирає ваш уряд, — Клеверлі

Джеймс Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав рф вивести війська з території України. Він наголосив, що потрібно добросовісно розпочати переговори.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву посольства Великої Британії в москві.

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"Народ України не хоче війни. Решта світу не хоче війни. Я думаю, що й ви теж. Ця війна безглузда. Це трагічно. Російська держава вигадувала привід за приводом, щоб виправдати це", — наголосив Клеверлі.

Він також відзначив першу річницю повномасштабної війни рф проти України.

"Тисячі ваших синів, братів і близьких були вбиті. Ціни ростуть, доходи падають, а росія стає все більш залежною від іноземних держав", — зазначив Клеверлі.

За словами міністра закордонних справ, Британія не сперечається з російським народом, а лише проти шляху, який обирає їхній уряд.

Нагадаємо, уряд Великої Британії до роковин повномасштабного вторгнення оголосив про нові санкції проти росії. У санкційний список були включені керівники ключових галузей російської економіки.

Також ми писали, король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз III написав звернення до українців з нагоди річниці вторгнення рф. Він зазначив, що народ продемонстрував справді надзвичайну мужність та стійкість перед обличчям такої людської трагедії.