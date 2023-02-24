Британія не сперечається з російським народом, а лише проти шляху, який обирає ваш уряд, — Клеверлі
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав рф вивести війська з території України. Він наголосив, що потрібно добросовісно розпочати переговори.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву посольства Великої Британії в москві.
-
Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко
-
Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard
-
Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою
-
"Лютий. Рік незламності": розпочалася пресконференція Зеленського з нагоди річниці великої війни
-
Виплати за поранення: хто з військових може отримати та які документи потрібні
-
В окупованому Маріуполі планується запровадити вивчення теології та "російської моралі" в університеті: деталі
-
"Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке
-
Яких втрат зазнали російські мільярдери за рік війни рф проти України: дослідження ЗМІ
-
Скандал в Одесі: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта
-
"Потужний сигнал агресору": Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги
Деталі
"Народ України не хоче війни. Решта світу не хоче війни. Я думаю, що й ви теж. Ця війна безглузда. Це трагічно. Російська держава вигадувала привід за приводом, щоб виправдати це", — наголосив Клеверлі.
Він також відзначив першу річницю повномасштабної війни рф проти України.
"Тисячі ваших синів, братів і близьких були вбиті. Ціни ростуть, доходи падають, а росія стає все більш залежною від іноземних держав", — зазначив Клеверлі.
За словами міністра закордонних справ, Британія не сперечається з російським народом, а лише проти шляху, який обирає їхній уряд.
Нагадаємо, уряд Великої Британії до роковин повномасштабного вторгнення оголосив про нові санкції проти росії. У санкційний список були включені керівники ключових галузей російської економіки.
Також ми писали, король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз III написав звернення до українців з нагоди річниці вторгнення рф. Він зазначив, що народ продемонстрував справді надзвичайну мужність та стійкість перед обличчям такої людської трагедії.