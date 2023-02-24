​​​​​​​"Можна було обмежитися першим пунктом": у США відреагували на китайський мирний план для України

Сполучені Штати нагадали Китаю, що війну в Україні розпочали не Україна чи НАТО, а росія

Мирний план для завершення війни в Україні, оприлюднений Китаєм, міг би складатися, на думку радника Джо Байдена Джейка Саллівана, лише з одного пункту. Йдеться про повагу до суверенітету.

Про це повідомляє видання CNN.

США про мирний план Китаю

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував мирний план Китайської Народної Республіки щодо урегулювання російсько-українського військового конфлікту.

Салліван наголосив, що Китай міг би зупинитися лише на першому із 12 пунктів цього мирного плану, де йдеться про повагу до суверенітету усіх країн.

Хто може закінчити війну

Джейк Салліван заявив, що без жодних мирних планів війна може завершитися хоча завтра.

Це можливо, якщо росія припинить воювати і відведе свої війська з території України.

"Україна не нападала на росію, НАТО не атакувало росію, Сполучені Штати не атакували росію. Ця війна є вибором володимира путіна", — нагадав радник Джо Байдена.

Нагадаємо, що сьогодні, на роковини великої російсько-української війни, Китай оприлюднив свій мирний план.

План складається із 12 пунктів, і перший з них наголошує на необхідності поваги до суверенітету усіх країн світу.

Фото з відкритих джерел