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"Темна дата, але Україна переможе": як світові лідери прокоментували завершення першого року великої війни

24 лютого 2023 10:28
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Керівники європейських структур та лідери країн-членів ЄС висловили підтримку Україні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

До роковин повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України світові лідери висловили підтримку Україні. На офіційних сторінках лідерів країн ЄС та очільників Євросоюзу з’явилися повідомлення, присвячені війні, яка триває уже рік.

Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму короткому твіті звернувся до українців.

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Він заявив, що Французька Республіка — на боці України.

"До солідарності. До перемоги. До миру", — наголосив Макрон.

Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підкреслив, що його країна твердо стоїть поруч із Україною і планує робити це у майбутньому.

"Чим швидше Путін зрозуміє, що не досягне своєї імперіалістичної мети, тим більше шансів припинити війну", — зазначив голова німецького уряду.

Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак нагадав, що сьогодні у його країні пройде хвилина мовчання на підтримку України.

"Об 11:00 ми зупинимось і встанемо разом із нашими українськими друзями, як ми це робили на кожному етапі, у їхній безперервній боротьбі за свободу", — запевнив британський прем’єр.

Мішель

Голова Євроради Шарль Мішель назвав нинішню дату "темними роковинами". 

Сьогоднішній день є таким не тільки для України, а і для Європи, для усього світу.

Мішель запевнив, що вільна і незалежна Україна — це вільна і незалежна Європа. "Україна переможе", — упевнений голова Євроради.

Фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму зверненні наголосила, що майбутнє України будуть вирішувати самі українці.

"Україна буде вільною. Україна буде відбудована. Справедливість буде досягнута", — наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.

Фото з відкритих джерел

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