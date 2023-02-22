​​​​​​​Байден зустрінеться із лідерами країн східного флангу НАТО, які підтримують Україну

Президент США після візиту до Києва зустрінеться із її сусідами та іншими країнами центральної Європи

На завершення свого європейського турне президент США Джо Байден зустрінеться із представниками Бухарестської дев’ятки. Ці країни, що є східним флангом НАТО, побоюються нападу росії.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Зустріч Байдена і Бухарестської дев’ятки

Президент США Джо Байден завершує своє європейське турне.

Перед поверненням на батьківщину він планує зустрітися із лідерами країни Бухарестської дев’ятки.

До цієї групи входять країни східного флангу НАТО, які у переважній більшості активно підтримують Україну. Це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина і Чехія.

Про що йтиметься на зустрічі

Темою зустрічі є війна, яку розв’язав 24 лютого минулого року президент російської федерації володимир путін.

Країни Бухарестської дев’ятки побоюються, що у випадку перемоги в Україні путін піде далі і нападе на ці країни, які є членами Євросоюзу і НАТО.

Нагадаємо, що у січні було заявлено про масштабне перекидання американських військ у Східну Європу.

Фото: пресслужба Президента України