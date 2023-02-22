Байден зустрінеться із лідерами країн східного флангу НАТО, які підтримують Україну
На завершення свого європейського турне президент США Джо Байден зустрінеться із представниками Бухарестської дев’ятки. Ці країни, що є східним флангом НАТО, побоюються нападу росії.
Про це повідомляє інформаційне агентство AP.
-
На Тернопільщині у понад 20 людей різко погіршився зір після візиту офтальмологічної клініки
-
"Що в них в голові": Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни
-
Строк дії зернової угоди закінчується в березні: що прогнозують у Мінагрополітики
-
Україна готує потужні санкції проти російських фінустанов: Зеленський вніс у Раду документ
-
Коли в Україні чекати потепління: прогноз погоди від народного синоптика
-
Зеленський підписав закон про ввезення безпілотників та рацій без мит і ПДВ
-
"Обіграти "Реал" майже неможливо": Салах прокоментував поразку "Ліверпуля" у 1/8 Ліги чемпіонів
-
Продавали місця на ринках: посадовцю КМДА повідомили про підозру
-
Негода на Одещині залишила тисячі домівок без світла: де найскладніша ситуація
-
Уряд полегшив працевлаштування українським медикам за кордоном
Зустріч Байдена і Бухарестської дев’ятки
Президент США Джо Байден завершує своє європейське турне.
Перед поверненням на батьківщину він планує зустрітися із лідерами країни Бухарестської дев’ятки.
До цієї групи входять країни східного флангу НАТО, які у переважній більшості активно підтримують Україну. Це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина і Чехія.
Про що йтиметься на зустрічі
Темою зустрічі є війна, яку розв’язав 24 лютого минулого року президент російської федерації володимир путін.
Країни Бухарестської дев’ятки побоюються, що у випадку перемоги в Україні путін піде далі і нападе на ці країни, які є членами Євросоюзу і НАТО.
Нагадаємо, що у січні було заявлено про масштабне перекидання американських військ у Східну Європу.
Фото: пресслужба Президента України