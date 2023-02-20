Веніславський прокоментував візит Байдена та новий пакет військової допомоги від США: відео

Федір Веніславський

Джо Байден глибоко знає специфіку України. Президент США продемонстрував своїм візитом, що весь світ орієнтується на Америку.

Про це в ефірі Вечір.LIVE сказав член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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"По-перше, пан Байден на посаді віцепрезидента 6 разів відвідував територію України. Він глибоко знає специфіку України, він знає сутність влади, яка є в Україні. Будучи президентом США, своїм візитом він продемонстрував, що весь світ, орієнтується на США. Він є чітким сигналом для путіна, що весь цивілізований світ підтримує Україну. Така психологічна підтримка сигналізує путіну, що жодна його мета не буде досягнута. Україна буде частиною вільного західного світу. Які б не здійснював він терористичні атаки в найближчі дні, вони свого результату не дадуть", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, неоголошений візит президента США Джо Байдена у Київ відбувся за кілька днів до першої річниці вторгнення росії. Він заявив, що путін "глибоко помилявся", думаючи, що рф може пережити Україну та її західних союзників.

Також ми писали, що під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.