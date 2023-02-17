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СБУ оголосила підозру російським суддям, які "узаконили" анексію українських регіонів

17 лютого 2023 12:40
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
СБУ оголосила підозру суддям Конституційного суду рф
Судді Конституційного суду рф можуть отримати довічне позбавлення волі в Україні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Служба безпеки України оголосила підозру десяти суддям Конституційного суду російської федерацїі. Їх звинуватили в узаконенні анексії українських регіонів 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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СБУ зібрала докази протиправних дій суддів Конституційного суду російської федерації.

2 жовтня минулого року вони визнали незаконні "договори" про анексію чотирьох українських регіонів - Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей — російською федерацією такими, що відповідають усім законними вимогам.

Хто, за що і скільки отримає

Обвинувачення стосуються усіх десяти суддів Конституційного суду рф, які працювали у цій судовій структурі на момент анексії.

СБУ оголосила цим суддям підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Згідно із чинним українським законодавством, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зараз українська сторона здійснює певні заходи для притягнення цих людей до відповідальності.

Нагадаємо, що 27 грудня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ має віддати рф окуповані території, інакше "її армія вирішить це питання".

Фото з російських ЗМІ

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