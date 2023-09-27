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Польща купує мільйони тонн російського вугілля в обхід санкцій, — ЗМІ

27 вересня 2023 14:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Польща купує мільйони тонн російського вугілля в обхід санкцій, — ЗМІ
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: польські ЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Польський сенатор від опозиційної Громадянської коаліції Кшиштоф Брейза звинуватив чинну владу Польщі у співпраці з Росією. За його словами, в обхід санкцій Польща купує мільйони тонн російського вугілля.

Про це повідомляє Rzeczpospolita

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Як відомо, команда політика провела розслідування і виявила, що останнім часом до польських портів надійшло понад мільйон тонн вугілля з російських портів. Перевезення здійснюються вночі невеликими суднами з російськими екіпажами з Ленінградської області. Самі судна перебувають під прапором Антигуа та Барбуди. 

"У понеділок після першої години ночі в Щецині ми зареєстрували судно Roseburg. За моїми висновками, капітан і екіпаж — росіяни", — написав Кшиштоф Брейза

Сенатор задокументував розвантаження одного з таких суден у порту Щецин. 

Після оприлюднення фактів Національна податкова адміністрація Польщі заявила, що Варшава дотримується всіх санкцій проти РФ, а вугілля, яке надходить до польських портів, має казахське, а не російське походження.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет. 

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