Польща купує мільйони тонн російського вугілля в обхід санкцій, — ЗМІ
Польський сенатор від опозиційної Громадянської коаліції Кшиштоф Брейза звинуватив чинну владу Польщі у співпраці з Росією. За його словами, в обхід санкцій Польща купує мільйони тонн російського вугілля.
Про це повідомляє Rzeczpospolita.
Російське вугілля у Польщі в обхід санкцій
Як відомо, команда політика провела розслідування і виявила, що останнім часом до польських портів надійшло понад мільйон тонн вугілля з російських портів. Перевезення здійснюються вночі невеликими суднами з російськими екіпажами з Ленінградської області. Самі судна перебувають під прапором Антигуа та Барбуди.
"У понеділок після першої години ночі в Щецині ми зареєстрували судно Roseburg. За моїми висновками, капітан і екіпаж — росіяни", — написав Кшиштоф Брейза
W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu.— Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023
(dokumenty i kontrolę realizował z grupą 3 współpracowników) pic.twitter.com/wm9srO1osS
Сенатор задокументував розвантаження одного з таких суден у порту Щецин.
Wyładunek węgla z rosyjskiego portu w Szczecinie, rosyjscy marynarze mają chwilę na odpoczynek. Statek oczywiście pod banderą nie Rosji, ale Antigua i Barbudy pic.twitter.com/CVOBKsph9u— Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023
W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu.— Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023
(dokumenty i kontrolę realizował z grupą 3 współpracowników) pic.twitter.com/wm9srO1osS
Після оприлюднення фактів Національна податкова адміністрація Польщі заявила, що Варшава дотримується всіх санкцій проти РФ, а вугілля, яке надходить до польських портів, має казахське, а не російське походження.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет.