Польща купує мільйони тонн російського вугілля в обхід санкцій, — ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: польські ЗМІ

Польський сенатор від опозиційної Громадянської коаліції Кшиштоф Брейза звинуватив чинну владу Польщі у співпраці з Росією. За його словами, в обхід санкцій Польща купує мільйони тонн російського вугілля.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Читайте також:

Російське вугілля у Польщі в обхід санкцій

Як відомо, команда політика провела розслідування і виявила, що останнім часом до польських портів надійшло понад мільйон тонн вугілля з російських портів. Перевезення здійснюються вночі невеликими суднами з російськими екіпажами з Ленінградської області. Самі судна перебувають під прапором Антигуа та Барбуди.

"У понеділок після першої години ночі в Щецині ми зареєстрували судно Roseburg. За моїми висновками, капітан і екіпаж — росіяни", — написав Кшиштоф Брейза

W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu.



(dokumenty i kontrolę realizował z grupą 3 współpracowników) pic.twitter.com/wm9srO1osS — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

Сенатор задокументував розвантаження одного з таких суден у порту Щецин.

Wyładunek węgla z rosyjskiego portu w Szczecinie, rosyjscy marynarze mają chwilę na odpoczynek. Statek oczywiście pod banderą nie Rosji, ale Antigua i Barbudy pic.twitter.com/CVOBKsph9u — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu.



(dokumenty i kontrolę realizował z grupą 3 współpracowników) pic.twitter.com/wm9srO1osS — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

Після оприлюднення фактів Національна податкова адміністрація Польщі заявила, що Варшава дотримується всіх санкцій проти РФ, а вугілля, яке надходить до польських портів, має казахське, а не російське походження.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет.