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Мінкульт зібрався з перевіркою до Почаївської лаври, — Ткаченко

4 травня 2023 12:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мінкульт зібрався з перевіркою до Почаївської лаври, — Ткаченко
Очільник МКІП Олександр Ткаченко. Фото: Telegram-канал Олександра Ткаченка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найближчим часом на Тернопільщині запрацює аудиторська комісія від Мінкульту. Вона перевірить ситуацію в Почаївській лаврі та Кременецькому заповіднику.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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За словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, у Тернопільській області планується масштабна перевірка від міністерства.

Перевірені будуть Почаївська лавра і Кременецький заповідник.

Коли запрацюють аудитори

Точної дати початку перевірки міністр культури та інформаційної політики не назвав, заявивши, що аудиторська комісія розпочне роботу уже найближчим часом.

"Після цього готові будемо повідомити вам додаткову інформацію", — пояснив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 22 квітня Олександр Ткаченко зазначив, що у міністерстві культури та інформаційної політики уже створили спеціальну комісію, яка і займеться перевіркою Почаївської лаври та Кременецького заповідника.

Додамо, що 3 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №9179 "Про звернення Верховної Ради до Кабміну про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври".

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