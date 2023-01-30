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Коли Україна стане членом ЄС: Мережко назвав приблизний рік вступу

30 січня 2023 18:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У Слугах назвали рік, коли Україна стане членом ЄС - подробиці
Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС із безпрецедентною швидкістю
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Мета України стати членом Європейського Союзу у 2024 році мобілізує уряд і всі гілки влади зробити все можливе, щоб якомога скоріше реалізувати дану ідею. Однак цей вступ залежить не лише від України, а й від самого ЄС. Проте 2024-2025 роки є цілком реальним терміном набуття європейського членства Україною.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що "в України є дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Очікується, у 2023 році Україна може мати передвступний етап переговорів".

Коли Україна стане членом ЄС: прогноз


"В принципі це реальний план, хоча і доволі амбітний. Я вважаю, що зараз нам необхідно мати саме такий план, бо мета вступити в ЄС за два роки у будь-якому разі мобілізує уряд і всі гілки влади зробити все можливе, щоб якомога скоріше набути членство в ЄС. Але вступ в ЄС залежить не тільки від нас, не тільки від нашої політичної волі, але є від самого ЄС", — каже Мережко.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: Facebook / Oleksandr Merezhko

За його словами, аби стати членом ЄС Україні необхідно заручитися підтримкою усіх його членів, а це непросто.

"В ЄС є наші друзі і союзники, але є також і такі країни, які налаштовані менш позитивно щодо перспективи нашого вступу. Тому нам треба буде ще попрацювати з такими країнами. Але загалом я вважаю, що стати членом ЄС впродовж двох-трьох років цілком реально", — підсумував політик.

Україна отримала статус кандидата в ЄС із безпрецедентною швидкістю

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС із безпрецедентною швидкістю. Заявку на членство Президент Володимир Зеленський подав 28 лютого, уряд заповнив спеціальний опитувальник від ЄС за місяць і вже 23 червня Україна отримала кандидатство.

Для порівняння — Хорватії, щоб отримати статус кандидата знадобився майже рік. Боснія та Герцоговина один лише опитувальник заповнювала майже два роки, а статус кандидата не може отримати й досі, хоча подала заявку ще у 2016-му.

Віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатися у 2023 році. За її словами, стати повноправним членом ЄС Україна може у рекордно короткий термін — максимум за п'ять років.

Фото: УНІАН

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