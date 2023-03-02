Звернення Зеленського 2 березня: відбулося засідання Ставки

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі обговорювалася ситуація на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Ключові питання

За словами глави держави, сьогоднішнє засідання Ставки стосувалося суто фронтової й безпекової ситуації.

"Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально — з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" — ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" — обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. ОСУВ "Одеса" — доповідь щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема стосовно того, що стосується Херсона й Херсонщини", — розповів Зеленський.

Він також запевнив що не залишається без уваги північ нашої держави, кордон.

"Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання — робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", — сказав глава держави.

Реакція на атаку по будинку в Запоріжжі

Президент також наголосив, що на сьогоднішній російський ракетний обстріл Запоріжжя "буде наша відповідь як військова, так і юридична".

"Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. І я хочу подякувати всім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під’їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час двоє людей. Мої співчуття рідним", — сказав він.

Нагородження захисників України

Також Зеленський повідомив, що підписав сьогодні кілька указів щодо нагородження наших воїнів. За його словами, загалом за цей день 847 захисників і захисниць відзначені державними нагородами.

"Бійці наших механізованих бригад, танкісти, артилеристи, морпіхи, розвідники, воїни Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Тероборони, Нацгвардії, Національної поліції, прикордонники, працівники ДБР і ДСНС. На сьогодні кількість наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами, вже понад 40 тисяч", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог намагається дискредитувати українських військових.