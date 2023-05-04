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Іран затримав другий іноземний танкер за тиждень

4 травня 2023 10:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Іран затримав другий іноземний танкер за тиждень
Затриманий іранцями танкер Niovi. Фото: ВМС США
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військово-морські сили Корпусу варти ісламської революції Ірану захопили танкер Niovi у Ормузькій протоці. Це уже другий захоплений іранцями іноземний танкер за останній тиждень.

Про це повідомляє пресслужба ВМС Сполучених Штатів Америки.

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Чергове затримання іноземного танкера

Військово-морські сили Корпусу варти ісламської революції (КВІР) Ірану захопили другий за тиждень іноземний нафтовий танкер.

Танкер Niovi, який ішов під панамським прапором, був захоплений 3 травня, орієнтовно о 06:20 під час проходження Ормузької протоки.

Деталі іранської атаки

Танкер ішов із Дубая і прямував з Перської затоки до порту Фуджейра у Об’єднаних Арабських Еміратів.

На цивільне судно напало 12 швидкісних кораблів КВІР посередині Ормузької протоки.

Агресивні дії іранських військ змусили командира танкера змінити курс і відправитися до іранських територіальних в районі Бандар-Аббас.

"Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність", — наголосили у ВМС Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, у кінці квітня іранські військово-морські сили захопили в Оманській затоці в міжнародних водах нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів, який був зафрахтований американською компанією Chevron. Танкер прямував до США.

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