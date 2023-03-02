Чи може Китай продати зброю росії: експерт відповів

Лідер Китаю Сі Цзіньпин планує здійснити офіційний візит до москви

Наразі Китай не демонструє ознак продажі власної зброї будь-яким країнам. Проте якщо у найближчий рік геополітична ситуація буде погіршуватися і офіційний Пекін прийме рішення почати військову операцію проти Тайваню, в таких умовах він може відкрито військово та економічно підтримати росію та Іран.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт по Китаю Андрій Бузаров.

Разом з тим, на думку Бузарова, Китай не займає проросійську сторону. Він залишається на своєму боці, тобто на китайському.

"Китай використовує слабкість росії для посилення своєї ролі у східній півкулі, де хоче монополізувати весь геополітичний та економічний простір. Мета — стати партнером США з багатьох питань безпеки та економіки. І з Китаєм багато хто готовий розмовляти, чого не скажеш про росію. Тому москва нагаматиметься хоч якось зберегти звʼязок із західними країнами через Китай. Хоча це їй даватиметься тяжко", — каже Бузаров.

Нагадаємо, американські аналітики з Інституту вивчення війни не виключають, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до росії через Білорусь. Західні медіа, наприклад, звертали увагу на можливий продаж китайських бойових безпілотників москві. Проте Пекін категорично спростував дану версію.

Голова зовнішньої розвідки України Кирило Буданов також вважає, що Китай не лише не погодиться на передавання озброєння росії. На його думку, станом на зараз немає навіть жодних ознак, які би свідчили про те, що такі речі навіть обговорюються.